La Coope anunció la prórroga del 38º Certamen Infantil y Juvenil: “¿Cómo te imaginás un mundo mejor?”

La Cooperativa Obrera confirmó que se extiende hasta el martes 30 de septiembre el plazo para participar del 38º Certamen Infantil y Juvenil, bajo la consigna “¿Cómo te imaginás un mundo mejor?”.

En el marco del Año Internacional de las Cooperativas, proclamado por la ONU, la propuesta busca fomentar la reflexión y la expresión creativa de niñas, niños y adolescentes de diversas localidades del país.

Las y los participantes deberán representar sus ideas a través de una imagen, dibujo o collage que plasme un futuro inspirado en los valores cooperativos: autoayuda, autorresponsabilidad, democracia, igualdad, equidad y solidaridad.

El certamen está dirigido a estudiantes de 4°, 5° y 6° año de nivel primario y de 1°, 2° y 3° año de nivel secundario, de escuelas públicas y privadas de las localidades donde La Coope y Supercoop (San Telmo, CABA) están presentes. La participación puede ser individual o con acompañamiento de un docente referente, y no implica ninguna obligación de compra.

Como cada año, la plataforma digital del certamen ofrece materiales pedagógicos y audiovisuales de acceso libre y gratuito para docentes y participantes.

Además de los certificados de participación, los 180 trabajos destacados recibirán kits escolares, juegos de mesa, agendas docentes y órdenes de compra para sus instituciones. Entre ellos, se sortearán premios especiales como notebooks, bicicletas, consolas de juegos, libros y más.

Con esta iniciativa, La Coope reafirma su compromiso con la educación y la cultura cooperativa, apostando al protagonismo de las infancias y juventudes en la construcción de un futuro más justo y solidario.

Nuevo plazo de recepción de trabajos: hasta el martes 30 de septiembre de 2025.

Más información, bases y condiciones e inscripción:

www.cooperativaobrera.coop/lp/certamen-infantil-juvenil

Consultas: certamenescolar@cooperativaobrera.coop

☎️ Teléfono: (0291) 4039010 – WhatsApp: 291 4319904 (lunes a viernes de 8 a 17 h)

Contactos para entrevistas:

– Brian Chaz, Gerente de Cultura y Acción Comunitaria: 0291 4039010 / 0291 154411963

– María Julia Di Blasio: 0291 154039010 / 0291 154253406

– Gabriela D’Amico: 0291 4039010 / 0291 155221019 (24-09-25).