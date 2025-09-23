Alumnos de jardín visitaron las salas Loydi y Conti

El director municipal de Salud, Santiago Braghero, informó que durante este mes las unidades sanitarias Loydi y Conti fueron visitadas por grupos de niños de los Jardines de Infantes 901 y 904, respectivamente.

En ambos efectores de salud, el personal de servicio recibió a los niños, que recorrieron las instalaciones y dialogaron sobre los roles de cada uno, así como sobre las diferentes tareas que se llevan a cabo en cada Unidad Sanitaria.

En este sentido, el funcionario agradeció a las instituciones educativas citadas por su labor continua en prevención y promoción, reconociendo el impacto positivo de estas acciones en la salud de los niños. (23-09-25).