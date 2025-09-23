La ciudad

Pedro Fournau participó de un curso de formación en Roma y recibió el saludo del Papa León XIV

Los obispos ordenados durante el año pasado asistieron esta semana a un curso de formación en Roma, que concluyó el jueves 11 con una audiencia con el Santo Padre.

Durante este encuentro, el Papa León XIV recordó a los participantes que “fueron llamados y elegidos para ser enviados como apóstoles del Señor y servidores de la fe”.

En esta audiencia, el Obispo Auxiliar de Bahía Bahía Blanca, el dorreguense Pedro Fournau, tuvo la gracia de saludar a León XIV.

Los obispos argentinos que también asistieron son el obispo auxiliar de Lomas de Zamora, monseñor Fernando Rodríguez; el obispo auxiliar de Santa Fe de la Vera Cruz, monseñor Matías Vecino; el obispo auxiliar Córdoba, Horacio Álvarez. (Fuente aica org). (23-09-25).

