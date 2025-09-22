Aprehendieron en San Román a un hombre por violencia de género

Durante el fin de semana, el personal del Comando de Prevención Rural (C.P.R.) Coronel Dorrego llevó a cabo controles preventivos en caminos rurales y rutas que conectan los establecimientos del partido. Estos dispositivos de seguridad, parte de los operativos de interceptación selectiva, incluyeron la identificación y control de personas, así como de vehículos particulares y de transporte que circulaban por la zona.

Como resultado de estas acciones, en el cuartel VII se identificó a un ciudadano con una medida restrictiva en su contra, lo que llevó a labrar las actuaciones correspondientes para regularizar su situación.

Además, el sábado por la noche se produjo la aprehensión de un hombre mayor de edad, involucrado en un hecho de violencia de género en una vivienda de la localidad de San Román. La intervención policial se inició tras un llamado telefónico de auxilio recibido en la guardia de la base del C.P.R. Al llegar al lugar, el personal encontró a hombre (no se dio a conocer su identidad) que había amenazado y lesionado a su pareja, además de amenazar a dos vecinos. Las autoridades procedieron a la aprehensión del agresor por los delitos de amenazas agravadas reiteradas y lesiones, con intervención de la Unidad Fiscal de Instrucción Judicial (UFIJ) N° 15 del Departamento Judicial Bahía Blanca. (22-09-25).