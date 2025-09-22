Sin retenciones hasta las elecciones

En medio de la crisis económica y la disparada del dólar, el vocero presidencial Manuel Adorni salió a anunciar a través de su cuenta de X una rebaja provisoria de las retenciones a la exportación de productos agropecuarios.

Contrario a lo que suele exigirle al Congreso cuando aprueba leyes como la de financiamiento universitario, emergencia en discapacidad o emergencia pediátrica, el Gobierno no aclaró cómo se financiará esa baja de retenciones y su impacto en el declamado déficit cero.

Adorni dijo que hasta el 31 de octubre habrá “retenciones cero para todos los granos” y admitió que la intención es “generar mayor oferta de dólares”.

El portavoz justificó la medida en supuestas acciones para “generar incertidumbre” y “boicotear el programa de gobierno”. Las adjudicó a la “vieja política”.

¿Hay dólares para todos?

La semana pasada el ministro de Economía, Luis Caputo, salió a intentar una defensa del sistema de bandas cambiarias y aseguró que había “dólares suficientes para todos”. “Vamos a vender hasta el último dólar para defender el techo de la banda cambiaria”, prometió desde un canal de streaming libertario.

Sin embargo, el Gobierno parece desesperado por sumar dólares para contener la demanda de la divisa y ahora apunta a los granos no liquidados por los productores.

La liquidación de exportaciones agrarias tuvo un pico en junio, último mes de una rebaja temporal de las retenciones dispuesta por el Gobierno, pero cayó fuertemente en julio y agosto.

Según estimaciones del sector, el stock disponible en granos tiene un valor aproximado de US$10.000 millones

Milei y Caputo buscan dólares

Las divisas que ingresan por los granos son clave para el plan de Javier Milei y Luis Caputo de mantener el dólar por debajo del techo de la banda cambiaria al menos hasta las elecciones del 26 de octubre.

Esta semana fue una de las más complicadas para el Gobierno. El viernes el Banco Central salió a vender 678 millones de dólares de las reservas internacionales para evitar la devaluación del dólar mayorista. Fue la intervención diaria más importante de los últimos 6 años.

Ya había tenido que salir a operar el miércoles y el jueves, con el dólar en el techo de la banda. Las ventas de las tres ruedas finales de la semana sumaron más de 1100 millones de dólares.

En ese contexto, el mandatario viaja este lunes a Estados Unidos para reunirse con Donald Trump y conseguir un crédito del Tesoro estadounidense que le permita robustecer las reservas y seguir con su plan. Versiones periodísticas hablaban de un préstamo de 30 mil millones de dólares, pero el secretario de finanzas, Pablo Quirno, lo desmintió.

Milei y Caputo también tienen previsto reunirse con la titular del FMI, Kristalina Georgieva. (Página 12). (22-09-25).