Murió una mujer en un vuelco cerca de San Antonio Oeste: su hijo resultó herido

Un Chevrolet Onix, radicado en Neuquén, resultó virtualmente destruido este domingo al mediodía, en tanto que la mujer que lo conducía falleció como producto del vuelco. El siniestro vial tuvo lugar en la ruta provincial Nº 2, a unos 40 kilómetros de San Antonio Oeste.

Según publica el portal NoticiasNet, personal de la Policía de Río Negro, junto a bomberos y una ambulancia del hospital Aníbal Serra, se trasladaron al sitio, tras lo cual peritos del Cuerpo de Criminalística iniciaron investigaciones tendientes a determinar qué lo que ocurrió.

Del interior del vehículo rescataron el cuerpo de Nadia Paola Sotelo (36), quien sería oriunda de la vecina provincia, y también de un hijo de seis años sumamente malherido, de acuerdo a la información recogida en el lugar por el sitio web Informativo Hoy.

El vehículo de color gris habría dado varios tumbos a juzgar por el grave estado de deterioro que presentó al momento del arribo de los rescatistas, y luego de evaluar la situación del niño, se supo que desde el nosocomio de la ciudad atlántica se decidió derivarlo a un centro de mayor complejidad ubicado en General Roca. (Noticias Net y La Brújula 24). (22-09-25).