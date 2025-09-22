La Región

Detalles de la licitación pública para la enajenación de terrenos en El Perdido

La Dorrego Send an email
0 Lectura de 1 minuto

La Municipalidad de Coronel Dorrego convocó a la Licitación Pública N° 6/2025 para la enajenación de dos terrenos situados en la localidad de El Perdido. Los terrenos disponibles son:

1. Circunscripción IX, Sección D, Manzana 1, Parcela 7, Partida 2.127, El Perdido.
2. Circunscripción IX, Sección D, Manzana 1, Parcela 7, Partida 24.504, El Perdido.

Los interesados pueden realizar consultas en la Oficina de Compras de la Municipalidad hasta el 14 de octubre de 2025, en el horario de 8 a 12 horas. La oficina se encuentra en Avenida Ricardo Fuertes 630, Coronel Dorrego. Para más información, se puede contactar a los teléfonos (02921) 457040/457029 o al correo electrónico comprasdorrego@gmail.com.

La apertura de propuestas está programada para el 15 de octubre de 2025 a las 10:30 horas. Este evento se llevará a cabo en la Delegación Municipal de la localidad de El Perdido, ubicada en Calle Italia, entre Calle Jujuy y Amestoy.

El valor del pliego asciende a $30.591, mientras que el presupuesto oficial para cada uno de los lotes se establece en 3,9 millones de pesos. (22-09-25).

Etiquetas
La Dorrego Send an email
0 Lectura de 1 minuto
Mostrar Más

La Dorrego

Artículos Relacionados

El Perdido: visita de funcionarios a la plazoleta Niño Jesús, donde se instalarán nuevos juegos infantiles, y al sitio donde se realizará un nuevo pozo de agua

El Concejo autorizó al Ejecutivo a vender terrenos en El Perdido para la construcción de viviendas

El Museo municipal de Ciencias de Monte Hermoso incorporó una magnífica muestra de caracoles de mares de todo el mundo

Intensas lluvias y vientos fuertes impactaron en Tres Arroyos: las principales consecuencias

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

© Copyright 2025, Todos los derechos reservados  |  creado por BAHIAHOST Web Hosting Argentina
Web: LA DORREGO AM 1470 Dirección: Maciel 282, Coronel Dorrego Teléfonos / Fax: (02921) 406576 / 409123 Correo electrónico: ladorrego@yahoo.com.ar twitter:@radioladorrego
Volver al botón superior