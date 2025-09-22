Detalles de la licitación pública para la enajenación de terrenos en El Perdido

La Municipalidad de Coronel Dorrego convocó a la Licitación Pública N° 6/2025 para la enajenación de dos terrenos situados en la localidad de El Perdido. Los terrenos disponibles son:

1. Circunscripción IX, Sección D, Manzana 1, Parcela 7, Partida 2.127, El Perdido.

2. Circunscripción IX, Sección D, Manzana 1, Parcela 7, Partida 24.504, El Perdido.

Los interesados pueden realizar consultas en la Oficina de Compras de la Municipalidad hasta el 14 de octubre de 2025, en el horario de 8 a 12 horas. La oficina se encuentra en Avenida Ricardo Fuertes 630, Coronel Dorrego. Para más información, se puede contactar a los teléfonos (02921) 457040/457029 o al correo electrónico comprasdorrego@gmail.com.

La apertura de propuestas está programada para el 15 de octubre de 2025 a las 10:30 horas. Este evento se llevará a cabo en la Delegación Municipal de la localidad de El Perdido, ubicada en Calle Italia, entre Calle Jujuy y Amestoy.

El valor del pliego asciende a $30.591, mientras que el presupuesto oficial para cada uno de los lotes se establece en 3,9 millones de pesos. (22-09-25).