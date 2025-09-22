El Perdido: visita de funcionarios a la plazoleta Niño Jesús, donde se instalarán nuevos juegos infantiles, y al sitio donde se realizará un nuevo pozo de agua

Días pasados, el director municipal de Producción, Juan Ignacio Colantonio y la encargada del departamento de Vivero Parque, Magdalena Triches visitaron la plazoleta Niño Jesús de El Perdido, donde se planea la colocación de nuevos juegos para niños, la refacción y pintura de bancos existentes y colocación de nuevos.

Además, se renovará la cartelería del paseo.

Nuevo pozo de agua

Por su parte, el delegado Alejandro D´Annunzio, junto al director de Obras Sanitarias y Alumbrado Público, Franco Mazzarini, hicieron una recorrida por distintos lugares relacionados con el área, fundamentalmente el sitio donde se realizará una perforación, cerca de la planta de ósmosi, donde se colocará una bomba extractora de 7,5 HP.

Según informó el funcionario, esta obra favorecerá el abastecimiento de agua para ser tratada en la citada planta. (22-09-25).