La Región

El Perdido: visita de funcionarios a la plazoleta Niño Jesús, donde se instalarán nuevos juegos infantiles, y al sitio donde se realizará un nuevo pozo de agua

La Dorrego Send an email
0 Lectura de 1 minuto

Días pasados, el director municipal de Producción, Juan Ignacio Colantonio y la encargada del departamento de Vivero Parque, Magdalena Triches visitaron la plazoleta Niño Jesús de El Perdido, donde se planea la colocación de nuevos juegos para niños, la refacción y pintura de bancos existentes y colocación de nuevos.

Además, se renovará la cartelería del paseo.

Nuevo pozo de agua

Por su parte, el delegado Alejandro D´Annunzio, junto al director de Obras Sanitarias y Alumbrado Público, Franco Mazzarini, hicieron una recorrida por distintos lugares relacionados con el área, fundamentalmente el sitio donde se realizará una perforación, cerca de la planta de ósmosi, donde se colocará una bomba extractora de 7,5 HP.

Según informó el funcionario, esta obra favorecerá el abastecimiento de agua para ser tratada en la citada planta. (22-09-25).

Etiquetas
La Dorrego Send an email
0 Lectura de 1 minuto
Mostrar Más

La Dorrego

Artículos Relacionados

Detalles de la licitación pública para la enajenación de terrenos en El Perdido

El Concejo autorizó al Ejecutivo a vender terrenos en El Perdido para la construcción de viviendas

El Museo municipal de Ciencias de Monte Hermoso incorporó una magnífica muestra de caracoles de mares de todo el mundo

Intensas lluvias y vientos fuertes impactaron en Tres Arroyos: las principales consecuencias

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

© Copyright 2025, Todos los derechos reservados  |  creado por BAHIAHOST Web Hosting Argentina
Web: LA DORREGO AM 1470 Dirección: Maciel 282, Coronel Dorrego Teléfonos / Fax: (02921) 406576 / 409123 Correo electrónico: ladorrego@yahoo.com.ar twitter:@radioladorrego
Volver al botón superior