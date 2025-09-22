Diversidad corporal: 9 de cada 10 personas recibieron o presenciaron burlas sobre su cuerpo

La Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Guido Lorenzino, publicó el informe “Hablemos de diversidad corporal”, con una encuesta respondida por casi 1.500 personas de 103 localidades bonaerenses. El trabajo reveló que 9 de cada 10 personas presenciaron o recibieron comentarios discriminatorios sobre su cuerpo, y que en 8 de cada 10 casos estos señalamientos fueron directos.

Los principales ámbitos donde se reproducen estas prácticas son las redes sociales, la escuela y la familia. Los cuerpos gordos son los más señalados, aunque también se mencionaron comentarios por color de piel, acné, estatura o vello.

El impacto es profundo: 6 de cada 10 personas afirmaron que su autoestima se vio afectada, especialmente mujeres cis y otras identidades de género.

El estudio muestra además que la mitad de las personas encuestadas cree que debería bajar de peso, aunque solo un 36% recibió indicación médica para hacerlo, lo que refleja la presión de los mandatos sociales sobre los cuerpos.

“Hablar de diversidad corporal no sólo es necesario, sino también urgente para construir una sociedad libre de violencias y discriminación”, señalaron desde la Dirección de Políticas de Igualdad del organismo, al frente del informe.

Asimismo, subrayaron la necesidad de promover un cambio cultural que respete la diversidad corporal, con políticas activas en salud y educación, representación real en los medios de comunicación y la efectiva implementación de leyes como la de Talles y la de Prevención de Trastornos Alimentarios.

Para acceder al informe, cliquear acá

22-09-25