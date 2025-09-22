La ciudad

Diversidad corporal: 9 de cada 10 personas recibieron o presenciaron burlas sobre su cuerpo

La Dorrego Send an email
0 Lectura de 1 minuto

La Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Guido Lorenzino, publicó el informe “Hablemos de diversidad corporal”, con una encuesta respondida por casi 1.500 personas de 103 localidades bonaerenses. El trabajo reveló que 9 de cada 10 personas presenciaron o recibieron comentarios discriminatorios sobre su cuerpo, y que en 8 de cada 10 casos estos señalamientos fueron directos.

Los principales ámbitos donde se reproducen estas prácticas son las redes sociales, la escuela y la familia. Los cuerpos gordos son los más señalados, aunque también se mencionaron comentarios por color de piel, acné, estatura o vello.

El impacto es profundo: 6 de cada 10 personas afirmaron que su autoestima se vio afectada, especialmente mujeres cis y otras identidades de género.

El estudio muestra además que la mitad de las personas encuestadas cree que debería bajar de peso, aunque solo un 36% recibió indicación médica para hacerlo, lo que refleja la presión de los mandatos sociales sobre los cuerpos.

“Hablar de diversidad corporal no sólo es necesario, sino también urgente para construir una sociedad libre de violencias y discriminación”, señalaron desde la Dirección de Políticas de Igualdad del organismo, al frente del informe.

Asimismo, subrayaron la necesidad de promover un cambio cultural que respete la diversidad corporal, con políticas activas en salud y educación, representación real en los medios de comunicación y la efectiva implementación de leyes como la de Talles y la de Prevención de Trastornos Alimentarios.

Para acceder al informe, cliquear acá

22-09-25

Etiquetas
La Dorrego Send an email
0 Lectura de 1 minuto
Mostrar Más

La Dorrego

Artículos Relacionados

20 de Septiembre: Día del Caballo

El SMN emitió una alerta naranja para este sábado por tormentas para Dorrego y la región

40 años de inclusión: la Asociación Integral del Discapacitado celebró su aniversario con un emotivo acto

Esperadas lluvias: algunos registros en la zona

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

© Copyright 2025, Todos los derechos reservados  |  creado por BAHIAHOST Web Hosting Argentina
Web: LA DORREGO AM 1470 Dirección: Maciel 282, Coronel Dorrego Teléfonos / Fax: (02921) 406576 / 409123 Correo electrónico: ladorrego@yahoo.com.ar twitter:@radioladorrego
Volver al botón superior