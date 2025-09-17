Policiales

Voraz incendio de una camioneta

La Estación de Policía Comunal de Coronel Rosales informó que durante la noche del martes, alrededor de las 21:25, los Bomberos Voluntarios acudieron a un llamado por el incendio de una camioneta en la Ruta 113, a la altura del kilómetro 20.

El vehículo afectado fue una Volkswagen Amarok, conducida por Luis Alberto Dibartola, de 56 años y residente en la zona. Según se indicó, mientras circulaba por la mencionada arteria, el conductor advirtió un foco de incendio en el tablero del rodado.

De inmediato se activó el toque de sirena y al lugar acudieron los servidores públicos. Afortunadamente, Dibartola no sufrió lesiones y pudo salir a tiempo del vehículo. Sin embargo, el fuego provocó daños totales en la camioneta. (La Brújula 24). (17-09-25).

