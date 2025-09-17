La Región

Reparan el tanque elevado de agua en Marisol

El intendente Juan Chalde viajó a Marisol este martes a la tarde para verificar los trabajos de reparación que se están llevando a cabo en la torre del tanque elevado de agua corriente.

Acompañaron al jefe comunal el secretario de Ambiente Obras y Servicios Públicos, Ramiro Zarzoso, y el director de Obras Públicas, Leandro Unger.

Los funcionarios concurrieron a la Unidad Sanitaria para observar aspectos relativos a la ampliación que el gobierno municipal proyecta realizar y también la tarea de mejoramiento de las antenas para radio comunicación que está en ejecución. (17-09-25.

