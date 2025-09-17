Intervención artística por los 40 años del Taller Protegido

El Taller Protegido Vida Nueva celebra este año su 40° aniversario, y como parte de los festejos, mañana jueves 18 de septiembre, a las 19, se realizará el acto protocolar en su sede de Lequerica 433.

Por este especial cumpleaños, la Asociación Integral del Discapacitado (AID) solicitó la colaboración de la Escuela de Educación Artística 1 para embellecer el frente del taller.

“Extraordinaria respuesta de nuestro pedido de colaboración para sintetizar el 40° aniversario en nuestro frente. Muchas gracias a la Escuela de Educación Artística N°1 y a todos los profesores, en especial a Mauricio Zaquieres y Morena Cenci. La colaboración entre instituciones nos hace más fuertes. Realmente, muy agradecidos”, destacaron las autoridades de la AID. (17-09-25).