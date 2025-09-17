Confirman que regirá el estacionamiento medido y pago solo en un sector de Monte Hermoso durante la Fiesta Nacional de la Primavera

Monte Hermoso Sapem informó que desde el viernes 19 al domingo 21 de septiembre estará vigente el sistema de estacionamiento medido y pago en un sector del centro de la ciudad, la denominada zona 1, en el horario de 9 a 24.

El horario de atención de la oficina de la empresa que gestiona el servicio, de Fossatty 33, será, el viernes de 8 a 14 y el sábado de 10 a 14, pudiendo realizarse consultas por WhatsApp al 2921-418595.

Tarifa y puntos de recarga

El valor estipulado es el mismo que rigió durante la temporada pasada: luego de los primeros 15 minutos de tolerancia el costo es de $368 por la primera hora, $545 por la segunda, y $735 adicionales a partir de la tercera hora.

También estarán disponibles los mismos puntos de recarga:

– Biragnet Computación, Av. Argentina 88, altos

– El Rosarino III, Zucchiatti y Río Asunción

– Enotria, Majluf 365

– Kiosco Beto, Dufaur y Las Dunas

– Nicolita, Faro Recalada 1215

– Papelera MB, Faro Recalada 766

– Parador Costa Verde, Alfonsín y Costanera

– Kiosco Trini, Patagonia 325

– Inmobiliaria Oña, Faro Recalada 343

– Parador Pelícano, Perón, entre Costa y Juárez

– Parador Prisma, Perón 208

– Oficina de Sapem, Av. Argentina 88, local 15, de 16 a 24

– Parador Roxys, Traful Bis y Costanera

– Hotel Faro, Faro Recalada 341 (Noticias Monte Hermoso). (17-09-25).