Del ministro Javier Rodríguez en la expo rural dorreguense: “Creemos que es escuchando a cada intendente, a cada municipio, como se encuentran soluciones”

Jorge Srodek, Javier Rodríguez, Juan Chalde y Osvaldo Barcelona

Después de su visita el domingo a la Exposición Rural de Tres Arroyos, el ministro de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, se trasladó a Coronel Dorrego, donde participó de la 60º edición de la Expo Rural, organizada por la Sociedad Rural local. La muestra combinó actividades ganaderas, espectáculos culturales y espacios de encuentro para escuelas y la comunidad en general.

Allí, Rodríguez fue recibido por el presidente de la Sociedad Rural, Luciano Kloberdanz; el intendente Juan Carlos Chalde; Jorge Srodek, en representación de la rural; y Osvaldo Barcelona, director provincial del OCEBA.

Durante su intervención, el ministro reafirmó el eje central de la política agropecuaria bonaerense:

“Nos planteamos una política agropecuaria que ponga en el centro a los productores, grandes, medianos y pequeños. Nos interesa acompañar a todos, porque necesitamos de todas las producciones”, dijo.

El ministro saluda a Néstor Aldazábal. Observa el presidente de la Rural local, Luciano Kloberdanz.

Asimismo, remarcó la necesidad de agregar valor a la producción: “La provincia es líder en industrialización agropecuaria, pero aún tenemos mucho por hacer. Necesitamos industrializar más, con el acompañamiento de la ciencia y la tecnología”.

En ese sentido, valoró el rol de las instituciones de investigación como la Chacra Experimental Integrada Barrow, y criticó el desfinanciamiento del INTA por parte del gobierno nacional: “Mientras se plantea el recorte de instituciones fundamentales, nosotros incorporamos personal y desarrollamos proyectos de mejoramiento genético vegetal desde el Ministerio”.

Para finalizar, Rodríguez respaldó el reciente pedido del gobernador Axel Kicillof al presidente de la Nación para dialogar sobre las necesidades del pueblo bonaerense: “Creemos que es escuchando a cada intendente, a cada municipio, como se encuentran soluciones. No pedimos que escuchen a un ministro o a un gobernador, sino que escuchen a los 17 millones de bonaerenses”. (17-09-25).

