Operativos del Comando de Prevención Rural en Coronel Dorrego: un detenido con pedido de captura

El Comando de Prevención Rural (C.P.R.) de Coronel Dorrego llevó a cabo operativos de interceptación selectiva en distintos puntos del partido. Durante estos procedimientos, se realizaron controles e identificaciones de personas, vehículos particulares y unidades de transporte que circulaban por la zona.

Como resultado, fue detenido un hombre mayor de edad, oriundo de Bahía Blanca, sobre quien pesaba una orden de captura activa solicitada por la UFIJ N.º 6 de Trenque Lauquen. El sujeto estaba siendo requerido por causas vinculadas a graves delitos: privación ilegal de la libertad agravada, robo agravado con uso de armas, robo agravado con armas de fuego, robo agravado en poblado y en banda, y tenencia ilegal de arma de guerra. Quedó a disposición del juzgado interviniente.

Además, el personal del C.P.R. labró actas de constatación por infracciones a la Ley Nacional de Tránsito, normativas del SENASA y faltas agrarias.

Desde la fuerza informaron que continuarán desarrollando tareas preventivas en el ámbito jurisdiccional del partido de Coronel Dorrego, con el objetivo de reforzar la seguridad en las zonas rurales. (17-09-25).