El Concejo vuelve a reclamar un muro perimetral en la morgue del Hospital Municipal

Por iniciativa del bloque de Unión por la Patria, el Concejo Deliberante aprobó una resolución para que el Departamento Ejecutivo, mediante el área que corresponda, arbitre los medios necesarios para la instalación de un tapial o muro perimetral en las inmediaciones de la morgue del Hospital Municipal Eva Perón de Coronel Dorrego.

Tras mencionar que dicho edificio se encuentra frente al Barrio 1º de Mayo, el texto de la iniciativa destaca que actualmente no hay impedimentos para ver desde afuera el movimiento de ambulancia y el proceder del personal.

“Resulta impactante para los vecinos/as del barrio ver dicha situación, (ya que) tanto la persona fallecida como su familia merecen respeto e intimidad”, añade.

Cabe destacar que una propuesta similar había sido presentada el día 12 de abril de 2023, y a la fecha no se ha visto ninguna mejora al respecto. (17-09-25).