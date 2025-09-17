La ciudad

Este sábado llegará a Dorrego el humor de Tarico y Rotemberg

El próximo sábado 20 llegará al Teatro Español de nuestra ciudad el espectáculo teatral Sean de Termos y Mabeles, Tarico on the Rotemberg, para el cual se pueden adquirir las entradas la sede del Centro Cultural Municipal o por internet en TuEntrada.com.

En un año significativo para la historia argentina, Ariel Tarico y David Rotemberg, dos destacados humoristas, estrenaron en enero 2024 este espectáculo y se convirtieron en uno de los 5 shows más vistos de la temporada.

“Sean de Termos y Mabeles” no sólo divierte al público sino que también se convierte en una catarsis sanadora en estos tiempos. Tarico y Rotemberg, con décadas de experiencia y 20 años de amistad, presentan sus mejores personajes, imitaciones, canciones y aquellos monólogos que han dejado huella en la radio y la televisión.

Después del éxito de “Vote 2023”, que logró cautivar a la audiencia en tan sólo 20 funciones, la expectativa para esta nueva temporada fue superada. Durante casi 2 horas los talentosos humoristas ofrecen un viaje entretenido y reflexivo, repasando los momentos más destacados y desafiantes vividos por los argentinos desde la era de Alfonsín hasta el día de hoy, donde la vertiginosa actualidad del país pondrá en juego la improvisación y perspicacia que los caracteriza.

Una experiencia inolvidable, llena de risas, nostalgia, recordando a grandes humoristas de nuestro país que ayudaron a la resistencia y resiliencia del pueblo argentino a lo largo de cuatro décadas de democracia. No te pierdas de ver “Tarico on The Rotemberg – Sean de Termos y Mabeles” en esta nueva gira. (17-09-25).

