(Entrevista en LA DORREGO) “Me impactó y me generó un sabor agridulce”, aseguró Hugo Segurola sobre el anuncio de un centro oncológico en el Hospital Municipal

El ex concejal vecinalista Hugo Segurola habló con LA DORREGO sobre un proyecto que presentó cuando era edil para la implementación de un servicio oncológico en el Hospital Municipal María Eva Duarte de Perón de nuestra ciudad, un tema que volvió a la palestra tras el anuncio, por parte de los candidatos de la agrupación “Somos Buenos Aires”, durante la reciente campaña electoral, de creación de un centro oncológico.

“Me impactó de varias maneras, con sorpresa, y con la esperanza que, finalmente, se concrete. Sin embargo, me deja un sabor agridulce al ver a algunos de los mismos protagonistas que, en su momento, desestimaron nuestras gestiones”, afirmó.

En este sentido, recordó que se trató de un tema al que le dedicó mucho tiempo y esfuerzo, sin el respaldo de los exintendentes Fabián Zorzano y Raúl Reyes, que oportunamente habían sido informados de la iniciativa por el propio Segurola.

Dijo que, que durante su gestión como edil, trataron varias problemáticas de salud en Coronel Dorrego, entre las que se incluían las guardias médicas y la salud mental. Sin embargo, fue el enfoque en la atención oncológica lo que resonó profundamente con él, dado ha sufrido la pérdida de familiares y seres queridos a causa del cáncer. “Es un tema que observé de cerca y que representa un gran desafío para los pacientes y sus familias”, explicó.

Segurola también recordó a Elizabeth Basualdo, una enferma oncológica que, tras convertirse en su contacto en el ámbito médico en 2013, le facilitó la comunicación con un oncólogo de renombre. “Pese a nuestras gestiones y propuestas, nos encontramos con excusas presupuestarias que impidieron el avance de nuestra propuesta”, lamentó.

En 2016, cuando finalmente se presentó formalmente el proyecto de un consultorio oncológico, persistieron las dificultades técnicas y políticas, a pesar de la aceptación que había recibido. “La propuesta se discutió en el Concejo Deliberante, y, aunque se intentó avanzar, muchas iniciativas quedan relegadas simplemente en palabras”, reflexionó.

Finalmente, expresó su deseo de que el proyecto anunciado recientemente por el oficialismo se lleve a cabo. “Lo fundamental es que se concrete, y no importa quién lo lleve a cabo, sino que el servicio sea una realidad para la comunidad de Coronel Dorrego. Espero que se reconozcan y se retomen las ideas que algunas veces quedan olvidadas”, aseveró.

Escuchá la nota:

12-09-25