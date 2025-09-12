Un camionero resultó herido en un vuelco en Ruta 51

Un camionero pringlense, identificado como Carlos Pérez, de 50 años, resultó herido durante la tarde del jueves al volcar en el kilómetro 690 de la Ruta 51, a la altura del sector conocido como Los Siete Puentes.

Según publica el portal El Orden, el accidente se produjo alrededor de las 16:45 y motivó el toque de sirena en Cabildo. Al lugar acudieron dos dotaciones de Bomberos Voluntarios de esa localidad, a cargo de la ayudante de primera Elida Calfin, junto a efectivos policiales.

El conductor, único ocupante del rodado, recibió asistencia médica en el lugar por parte de personal de la Unidad Sanitaria de Cabildo, bajo la atención de la doctora Pamela Krasere. Posteriormente fue trasladado al Hospital Penna de Bahía Blanca, donde ingresó con fractura de pierna y múltiples traumatismos.

De acuerdo con los primeros testimonios recogidos en el lugar, el siniestro se habría originado por una falla mecánica que provocó el vuelco del camión. (12-09-25).