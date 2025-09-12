Se realizó en la Rural la charla educativa “Cómo manejar la vida después del secundario”

Se desarrolló este miércoles 10 de septiembre por la mañana la charla denominada “Cómo manejar la vida después del secundario”, orientada a los alumnos egresados de las escuelas secundarias del distrito.

La misma se llevo a cabo en el predio de la Sociedad Rural de nuestra ciudad en el marco de su nueva exposición.

La disertación estuvo a cargo del médico meterinario e influencer “Javier Panelo Rojas” y de la profesora y licenciada en Psicología Terapeuta Cognitiva, María Codagnone.

Participaron los alumnos egresados de la Escuela Secundaria Agraria N° 1, Instituto San José, Escuela Manuel Belgrano y el CEPT de Aparicio. Una vez finalizado el encuentro se les brindó un ágape a los presentes.

Desde la Sociedad Rural de Coronel Dorrego agradecemos a los estableciemientos y profesores que formaron parte de la jornada”, destacó la entidad. (12-09-25).