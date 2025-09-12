La Región

Monte Hermoso: el Museo de Ciencias difundió información útil y datos curiosos sobre las cápsulas ovígeras de los conocidos comúnmente como caracol negro

La Dorrego Send an email
0 Lectura de 1 minuto

El Museo Municipal de Ciencias Naturales Vicente Di Martino de Monte Hermoso, como parte de su actividad científica suele divulgar información, datos y curiosidades del ambiente marino del vecino balneario.

Las autoridades del museo, a cargo de Natalia Sánchez, se refirieron a la cápsula ovígera del Adelomelon brasiliana, comúnmente conocido como caracol negro, calificándolo de «una maravilla biológica que aparece cada primavera y verano en las costas del Atlántico sur, especialmente en lugares como Monte Hermoso».

Sobre la especie, compartieron los siguientes datos:

− Forma y tamaño: son cápsulas translúcidas y flexibles, moldeadas por la hembra fuera de su cuerpo usando su pie. Miden entre cinco y siete centímetros de diámetro.

− Contenido nutritivo: dentro de ellas hay un líquido rico en proteínas y azúcares que alimenta a los embriones durante su desarrollo.

− Cantidad de huevos: cada cápsula puede contener entre nueve y 33 huevos fertilizados que se desarrollan en embriones.

− Tiempo de desarrollo: el proceso completo dura en promedio 57 ± 4 días, hasta que emergen juveniles completamente formados.

− No están fijadas al fondo marino: a diferencia de otras especies, estas cápsulas flotan libremente cerca de la costa. Esto las hace vulnerables a quedar varadas en la playa tras tormentas.

− Impacto turístico: los turistas suelen encontrarlas en la arena y confundirlas con huevos de pescado. Los especialistas recomiendan no pisarlas y devolverlas al mar si es posible. (Noticias en Monte Hermoso). (12-09-25).

Etiquetas
La Dorrego Send an email
0 Lectura de 1 minuto
Mostrar Más

La Dorrego

Artículos Relacionados

Las universidades bahienses paran y se movilizan en rechazo a los vetos de Milei

Extenderán la red de agua en Marisol

Horas de tensión en Mendoza: una alumna de 14 años se atrincheró en la escuela con un arma porque sufría bullying

Toma forma el Plan de Manejo para un Marisol y Río Quequén Salado sostenibles

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

© Copyright 2025, Todos los derechos reservados  |  creado por BAHIAHOST Web Hosting Argentina
Web: LA DORREGO AM 1470 Dirección: Maciel 282, Coronel Dorrego Teléfonos / Fax: (02921) 406576 / 409123 Correo electrónico: ladorrego@yahoo.com.ar twitter:@radioladorrego
Volver al botón superior