Tragedia en Bahía Blanca: una niña de un año murió ahogada en la pileta de su casa

Una niña de un año murió ahogada en la tarde noche de este viernes después de caer en la piscina del patio de su casa en calle Bermúdez al 5000, en el barrio San Agustín, Bahía Blanca.

La madre (34 años) le manifestó al personal de emergencia que la nena salió al patio de la vivienda sin que nadie se diera cuenta, y que fue encontrada sin signos vitales.

La niña fue trasladada en ambulancia al Hospital Penna donde se le realizaron los ejercicios de reanimación -maniobras de RCP-, pero el esfuerzo de los médicos no fue suficiente y falleció en el hospital.

La policía está llevando a cabo las investigaciones necesarias para esclarecer los hechos. (La Nueva.). (30-08-25).

