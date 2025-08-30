Deportes

Si el tiempo quiere, este domingo se jugará otra fecha del fútbol local

SAN MARTÍN Y VILLA ROSA PROTAGONIZARÁN OTRO CLÁSICO BARRIAL. FOTO NAHUEL HHAG

Para mañana domingo fue programada la 21era. fecha del Torneo Oficial de Fútbol Roberto Tato Rochat.

El pronóstico anticipa lluvias para nuestra región.

Si el tiempo lo permite, estos serán los partidos: San Martín vs. Villa Rosa, Ferroviario vs. Monte, SUPA vs. Porteño, Ventana vs. Progreso y Suteryh vs. Independiente.

POSICIONES: Monte, 49 puntos; Independiente, 41; SUPA, 38; Ferroviario y Porteño, 35; San Martín y Villa Rosa, 23; Suteryh, 19; Progreso, 10; Ventana, 8. (30-08-25).

