El balneario Marisol dice presente en el XX Congreso de Historia de los pueblos en La Plata

El 3 de septiembre, la historia y la identidad de Balneario Marisol llegarán a la ciudad de La Plata, donde se realizará el XX Congreso de Historia de los Pueblos de la Provincia de Buenos Aires, en el marco del centenario del Archivo Histórico Provincial “Ricardo Levene”.

El Congreso, declarado de Interés Legislativo Permanente por la Honorable Cámara de Senadores bonaerense, reúne cada dos años a investigadores y apasionados de la historia. En esta edición, que se llevará a cabo los días 3 y 4 de septiembre en el Centro Provincial de las Artes – Teatro Argentino, se trabajará sobre 12 ejes temáticos que ponen en diálogo el pasado y el presente de los pueblos, instituciones y demás ámbitos de la provincia.

En este marco, Balneario Marisol dirá presente en la Comisión “Pueblos Originarios y Poblamiento”, donde Gloria Fernández presentará su ponencia titulada, al igual que el libro de su autoría “Balneario Marisol, de la nada al paraíso”.

Su exposición recorrerá el nacimiento del balneario, su crecimiento y actualidad, resaltando los valores naturales, culturales y sociales que ponen en relieve la importancia de Marisol dentro del patrimonio bonaerense.

De esta manera, nuestro balneario no solo será parte de la memoria histórica de la provincia, sino que también invitará a descubrir y valorar la riqueza natural y cultural de Marisol, un destino que continúa construyendo su historia. (30-08-25).