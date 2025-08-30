La ciudad

Mes de las Infancias y Semana de la Educación Sexual Integral: el Jardín 906 fue autorizado a realizar una intervención artística en las paredes de la plaza Marino Ochoa

La Dorrego Send an email
0 Lectura de 1 minuto

El Concejo Deliberante de Coronel Dorrego autorizó al Jardín de Infantes Nº 906 para realizar una intervención artística en las paredes de la plaza Horacio Marino Ochoa.

La actividad se encuentra enmarcada dentro del Mes de las Infancias y la Semana de la Educación Sexual Integral (ESI) y concientizar sobre la crianza responsable y respetuosa de los niños a través de frases que invitan a la reflexión.

El proyecto pedagógico, titulado “Infancias con Respeto y Cuidado”, incluye una serie de preguntas que fomentan la interacción y el cuidado en la crianza, tales como:

¿Mirás sus ojos cuando le hablás?
¿Mirás sus ojos cuando te cuenta algo?
¿Le ofrecés un abrazo cuando llora?
¿Participas de su juego si te lo pide?
¿Te mira cuando decís su nombre?
¿Se animó a invitar a alguien a jugar?
¿Observas cómo trepa y corre?
¿Les sonreíste hoy?

El Departamento Ejecutivo, a través de la Dirección de Producción y Turismo, será el encargado de supervisar la adecuada implementación de la autorización concedida. (30-08-25).

Etiquetas
La Dorrego Send an email
0 Lectura de 1 minuto
Mostrar Más

La Dorrego

Artículos Relacionados

La Municipalidad informó sobre la nueva normativa para la elaboración de chacinados y salazones de pequeña escala

Ahora se pueden abonar todas las tasas a través del botón de pago en la página web del municipio

Aumentó la producción arbórea en el Vivero Parque Municipal

(Entrevista en LA DORREGO) Todo pasa y todo queda

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

© Copyright 2025, Todos los derechos reservados  |  creado por BAHIAHOST Web Hosting Argentina
Web: LA DORREGO AM 1470 Dirección: Maciel 282, Coronel Dorrego Teléfonos / Fax: (02921) 406576 / 409123 Correo electrónico: ladorrego@yahoo.com.ar twitter:@radioladorrego
Volver al botón superior