Mes de las Infancias y Semana de la Educación Sexual Integral: el Jardín 906 fue autorizado a realizar una intervención artística en las paredes de la plaza Marino Ochoa

El Concejo Deliberante de Coronel Dorrego autorizó al Jardín de Infantes Nº 906 para realizar una intervención artística en las paredes de la plaza Horacio Marino Ochoa.

La actividad se encuentra enmarcada dentro del Mes de las Infancias y la Semana de la Educación Sexual Integral (ESI) y concientizar sobre la crianza responsable y respetuosa de los niños a través de frases que invitan a la reflexión.

El proyecto pedagógico, titulado “Infancias con Respeto y Cuidado”, incluye una serie de preguntas que fomentan la interacción y el cuidado en la crianza, tales como:

¿Mirás sus ojos cuando le hablás?

¿Mirás sus ojos cuando te cuenta algo?

¿Le ofrecés un abrazo cuando llora?

¿Participas de su juego si te lo pide?

¿Te mira cuando decís su nombre?

¿Se animó a invitar a alguien a jugar?

¿Observas cómo trepa y corre?

¿Les sonreíste hoy?

El Departamento Ejecutivo, a través de la Dirección de Producción y Turismo, será el encargado de supervisar la adecuada implementación de la autorización concedida. (30-08-25).