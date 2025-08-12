Volcó un médico pringlense en la Ruta 85

Este lunes, pasadas las 9, se registró un accidente en la Ruta Provincial N°85, a unos 15 kilómetros de Coronel Pringles, en dirección a Coronel Suárez. Por causas que aún se investigan, el conductor de un Honda Civic que circulaba en sentido Suárez-Pringles perdió el control del vehículo, despistó y volcó, quedando apoyado contra el alambrado lindero a la ruta.

El único ocupante del vehículo fue identificado como el médico pringlense Javier Bernedo, que atiende en Coronel Suárez. Afortunadamente, sufrió golpes leves y, por precaución, fue trasladado al Hospital Municipal de Coronel Pringles. Pudo salir por sus propios medios del habitáculo.

Martín Ortigosa, de Bomberos Voluntarios de Pringles, explicó que la persona estaba bien: “Salió por sus propios medios por la parte trasera y fue trasladado en ambulancia al hospital por precaución”. Además, indicó que intervinieron dos dotaciones de bomberos: “Al salir el hombre, no fue mucho el trabajo a realizar, solamente el corte de corriente del vehículo”, detalló.

En el lugar del accidente también trabajaron Policía Comunal, Patrulla Rural y Guardia Urbana, quienes colaboraron en el operativo y en la seguridad del sitio. (Fuente y foto El Orden). (12-08-25).