Los bloques locales de la UCR y de Unión por la Patria presentaron proyectos de rechazo y repudio al veto de Milei a la emergencia en discapacidad
Mañana miércoles, a partir de las 19, se realizará la 770ª sesión ordinaria del Concejo Deliberante local. Será emisión de LA DORREGO.
Este es el orden del día:
1.- ACTAS y VERSIONES GRABADAS:
1.1.- Acta Nº 1102 – 770º Sesión Ordinaria.
2.- CORRESPONDENCIA:
2.1.- Lectura de la correspondencia recibida.-
3.- COMUNICACIONES:
3.1-DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO:
3.1.1.- Comunicación Nº 14 promulgación de la Ordenanza Nº: 4698, 4699, 4700, 4701 y 4702/2025.
4.- DICTAMENES DE COMISIONES:
4.1.- INTERPRETACION, PET. y REGLAMENTO; PRESUP. Y HACIENDA:
4.1.1.- Expte. Nº 0175/24 – HCD.: Proyecto de Resolución solicitando al Gobierno de la Provincia pronto trat. Expte. Ref. a Puesto de Vigilancia de la Policía en Aparicio.
5.- ASUNTOS ENTRADOS:
5.1- DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO:
5.1.1.- Expte. Nº 0137/25–HCD.: Proyecto de Ordenanza convalidando convenio “Programa de integración territorial universitaria”.
5.1.2.- Expte. Nº 0138/25 – HCD.: Proyecto de Ordenanza declarando de utilidad pública, a la apertura de calle, a la continuación de la C. Islas Malvinas, entre 25 de Mayo y L. A. García.
5.1.3.- Expte. Nº 0140/25 – HCD.: Proyecto de Ordenanza aprobando lista de aspirantes a cubrir cargo de Juez de Faltas Municipal
5.1.4.- Expte. Nº 0141/25 – HCD.: Proyecto de Ordenanza afectando inmuebles de propiedad municipal a “Programa Municipal de Viviendas”.
5.1.5.- Expte. Nº 0142/25 – HCD.: Proyecto de Ordenanza llamando a licitación pública para enajenar terrenos de propiedad municipal en El Perdido.
5.1.6.- Expte. Nº 0153/25 – HCD.: Proyecto de Ordenanza declarando de utilidad pública y pago obligatorio, obra de gas autorizada por Ordenanza 4676/25.
5.2.- DEL BLOQUE DE CONCEJALES UCR-JUNTOS POR EL CAMBIO:
5.2.1.- Expte. Nº 0139/25 – HCD.: Proyecto de Resolución manifestando rechazo a Veto Presidencial Ref. a Ley de Emergencia en Discapacidad.
5.2.2.- Expte. Nº 0143/25 – HCD.: Proyecto de Resolución solicitando extender bici senda en Localidad de Oriente.
5.2.3.- Expte. Nº 0144/25 – HCD.: Proyecto de Resolución solicitando gestionar financiamiento para reparar arteria en Localidad de Oriente.
5.2.4.- Expte. Nº 0145/25 – HCD.: Proyecto de Ordenanza creando portal web de habilitaciones comerciales en página oficial municipal.
5.3.- DEL BLOQUE DE CONCEJALES UNIÓN POR LA PATRIA
5.3.1.- Expte. Nº 0146/25 – HCD.: Proyecto de Resolución expresando repudio a veto presidencial Ref. a Ley de Emergencia en discapacidad.
5.3.2.- Expte. Nº 0147/25 – HCD.: Minuta de comunicación solicitando informes tareas realizadas en camión municipal.
5.3.3.- Expte. Nº 0148/25 – HCD.: Proyecto de Ordenanza reglamentando limpieza de terrenos y veredas.
5.3.4.- Expte. Nº 0149/25 – HCD.: Minuta de comunicación solicitando informes Ref. a Barrio Los Eucaliptus.
5.3.5.- Expte. Nº 0150/25 – HCD.: Proyecto de Resolución solicitando plan de obra de mejoramiento de calles de Ciudad Cabecera.
5.3.6.- Expte. Nº 0151/25 – HCD.: Proyecto de Resolución solicitando charlas sobre salud en clubes del distrito.
5.3.7.- Expte. Nº 0152/25 – HCD.: Proyecto de Resolución solicitando colocación de cámaras en Cementerio Municipal de la Ciudad Cabecera. (12-08-25).