Piden carteles indicativos de las velocidades máximas en el acceso y egreso a Oriente

El Concejo Deliberante aprobó una resolución para mejorar la seguridad vial en el ingreso y egreso a Oriente.

La iniciativa, presentada por el bloque de Unión por la Patria, surge ante la ausencia de cartelería que indique las velocidades máximas permitidas tanto en el ingreso como en la salida de la ciudad.

Según se detalla en la resolución, es necesario colocar señalización clara que resalte los límites de velocidad en los puntos de acceso, ya que actualmente, a unos 2000 metros de la ciudad, solo hay un cartel que advierte reducir la velocidad por la presencia de camiones, lo cual resulta insuficiente para garantizar una circulación segura.

Por ello, el Concejo solicita a la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires que evalúe la posibilidad de instalar carteles indicativos de las velocidades máximas en el acceso y egreso a Oriente, con el fin de promover una conducción más segura y prevenir accidentes. (12-08-25).