Monte Hermoso estrena un nuevo festejo: primera Fiesta Sanmartiniana el próximo sábado 16 en Sauce Grande

El próximo sábado 16, Sauce Grande será sede de la primera Fiesta Sanmartiniana en adhesión a la celebración del Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín del domingo 17, feriado inamovible, pero que, al declararse el viernes 15 como día no laborable con fines turísticos,00 ha dado lugar a un fin de semana extendido para quienes puedan aprovecharlo.

Este flamante festejo, que cuenta con la organización del municipio y Adeprotur, con la colaboración de la Asociación de Comercio e Industria de Monte Hermoso, ya tiene definido su programa, que conformará una jornada de atractivas propuestas tradicionales y patrióticas.

La fiesta dará inicio con una cabalgata desde el Paseo del Pinar hacia Sauce Grande, donde al mediodía tendrá lugar un acto oficial, luego del cual se podrá disfrutar de música en vivo, la actuación peñas folclóricas y talleres de danzas, y lo que será uno de los momentos más destacados, la recreación de la histórica Batalla de San Lorenzo a cargo de la Escuela Federal Sanmartiniana.

Se instalarán un patio gastronómico y una feria de artesanos, con un final a toda orquesta.

Programa

11 h: Cabalgata desde el Paseo del Pinar hacia Sauce Grande

12 h: Acto oficial. Apertura del Patio Gastronómico y del Paseo de Artesanos

12.30: Taller de danzas folclóricas a cargo del profesor Nicolás Vilte

13.30: Música en vivo – Dúo Severo Molina

14 h: Presentación de la Peña Folclórica de Coronel Dorrego

14.30: Representación de la batalla de San Lorenzo a cargo de la Escuela Federal Sanmartiniana

15 h: Show de malambo

15.45: Plantado del retoño pino de San Martín y descubrimiento de placa

16 h: Música en vivo – Dúo Severo Molina

16.45: Presentación de la Peña Folclórica local El Arriero

17 h: Guitarreada, mateada, tortas fritas y pasteles. Musicalización gentileza de Radio Más, Sauce Grande. (Noticias Monte Hermoso). (Noticias Monte Hermoso). (12-08-25).