El Centro de Castilla y León local invita a redescubrir “El Quijote” en sus talleres de lectura

El Centro de Castilla y León de nuestra ciudad anunció el regreso de sus talleres de lectura. En este caso, invita a la comunidad a sumergirse en las páginas de uno de los clásicos más reconocidos de la literatura universal: *El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha*, escrito por Miguel de Cervantes Saavedra. Este taller dará inicio este miércoles 13 de agosto, a partir de las 18,30, en el Centro Cultural Municipal.

La obra, que marca el comienzo de la novela moderna, es célebre por su humor, ironía, crítica social y su exaltación de la libertad y la nobleza, incluso en sus manifestaciones más extravagantes. A lo largo de sus páginas, Cervantes nos ofrece una profunda exploración de la condición humana, un legado que sigue conmoviendo a lectores de todas las generaciones, 420 años después de su publicación.

Durante el encuentro, coordinado por Laura Forchetti, los participantes tendrán la oportunidad de leer y dialogar sobre algunos capítulos de *Don Quijote*. (11-08-25).