(Entrevista en LA DORREGO) Balance de la participación del municipio dorreguense en el Congreso Ambiental Latinoamericano de Lomas de Zamora

El secretario municipal de Ambiente, Obras y Servicios Públicos, Ramirzo Zarzoso, junto al director de Servicios, Christian Frandsen, y la responsable de Ambiente, Florencia Caramelli, participaron del Congreso de la Agenda Ambiental Latinoamericana, que se desarrolló en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, en la Provincia de Buenos Aires.

Los temas abordados en este encuentro incluyeron el financiamiento internacional para una transición justa, la integración latinoamericana frente a la crisis climática, el avance del negacionismo y el rol de los gobiernos subnacionales en la agenda ambiental del siglo XXI.

Zarzoso, en LA DORREGO, detalló cómo vivieron y participaron en el Congreso. Durante este intercambio de problemáticas, surgieron conclusiones que, en la medida de lo posible y con los recursos disponibles, se llevarán a cabo en nuestro medio.

El funcionario destacó la importancia de educar a los más pequeños y tomar conciencia sobre un principio básico: la separación de los residuos domiciliarios. Afirmó que, si bien el trabajo del municipio no conseguiría una solución total, sí contribuiría a mejorar la calidad de vida del planeta, que es nuestra casa común.

12-08-25