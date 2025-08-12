Exitoso torneo de ajedrez en Aparicio

El intendente Juan Chalde junto al director de Deportes comunal, Rubén Bilbao, asistieron el pasado domingo al Club Rivadavia de Aparicio donde se disputó la quinta fecha del Prix de ajedrez de ARASO.

“La realización se llevó a cabo con éxito y participaron del mismo 82 jugadores, de los cuales 28 representaron a La Reserva de Dorrego. Fue habilitado, además, un sector de expositores de productos, emprendimientos locales, juegos y entretenimientos para la familia y actuó Sergio Troiano”, destacó el Ejecutivo en un comunicado.

“Durante el cierre habló Juan Chalde, quien resaltó la organización y la relevancia de la realización. También hablaron el referente de ARASO, Pablo Amoroso, la presidente de la ACEPT Nº35, Valeria González, y el presidente del Club Rivadavia, Alfredo Campos”, completó. (12-08-25).