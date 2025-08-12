Deportes

Exitoso torneo de ajedrez en Aparicio

La Dorrego Send an email
0 Lectura de 1 minuto

El intendente Juan Chalde junto al director de Deportes comunal, Rubén Bilbao, asistieron el pasado domingo al Club Rivadavia de Aparicio donde se disputó la quinta fecha del Prix de ajedrez de ARASO.

“La realización se llevó a cabo con éxito y participaron del mismo 82 jugadores, de los cuales 28 representaron a La Reserva de Dorrego. Fue habilitado, además, un sector de expositores de productos, emprendimientos locales, juegos y entretenimientos para la familia y actuó Sergio Troiano”, destacó el Ejecutivo en un comunicado.

“Durante el cierre habló Juan Chalde, quien resaltó la organización y la relevancia de la realización. También hablaron el referente de ARASO, Pablo Amoroso, la presidente de la ACEPT Nº35, Valeria González, y el presidente del Club Rivadavia, Alfredo Campos”, completó. (12-08-25).

Etiquetas
La Dorrego Send an email
0 Lectura de 1 minuto
Mostrar Más

La Dorrego

Artículos Relacionados

(Entrevista en LA DORREGO) Martín Madera habló del presente de la EBAB

Independiente ganó el clásico

Independiente recibirá a Ferroviario en un prometedor derby

Historias Dorregueras: el primer torneo aurinegro

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

© Copyright 2025, Todos los derechos reservados  |  creado por BAHIAHOST Web Hosting Argentina
Web: LA DORREGO AM 1470 Dirección: Maciel 282, Coronel Dorrego Teléfonos / Fax: (02921) 406576 / 409123 Correo electrónico: ladorrego@yahoo.com.ar twitter:@radioladorrego
Volver al botón superior