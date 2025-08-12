La Región

Chalde y el Fiscal de Estado hablaron sobre las ofertas de lotes en Marisol

El intendente Juan Chalde mantuvo este lunes una reunión con Hernán Rodolfo Gómez, Fiscal de Estado de la Provincia de Buenos Aires, para analizar la reciente publicación de ofertas de lotes ubicados en las cercanías del Balneario Marisol.

La reunión surgió en respuesta a la inquietud generada por estas ofertas, que han despertado preocupación entre los vecinos y potenciales compradores.

Desde la Municipalidad se hizo un llamado a la comunidad y a quienes estén interesados en adquirir bienes inmuebles en la zona, para que se asesoren cuidadosamente antes de realizar cualquier transacción.

En particular, se recomienda verificar la titularidad de los bienes ofrecidos, con el fin de prevenir posibles fraudes o perjuicios patrimoniales. (12-08-25).

