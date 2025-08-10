Policiales

Mataron a un joven de una puñalada en plena calle de Pigüé

La Dorrego Send an email
0 Lectura de 1 minuto

Un joven de 25 años fue asesinado de una puñalada anoche en Pigüé, luego de discutir con dos sujetos en la vía pública.

El violento episodio ocurrió pasadas las 22 del sábado, en la intersección de las calles Paunero y Pilcomayo. La víctima fue identificada como Raúl Oscar Barragán.

Según informó el personal policial, al llegar al lugar los efectivos encontraron al joven tendido sobre el asfalto, con una herida de arma blanca en la zona inguinal. Fue trasladado de urgencia al hospital, pero la lesión comprometió la vena femoral, lo que provocó su fallecimiento.

De acuerdo con el parte oficial, Barragán habría sido abordado por dos individuos que, en un primer momento, lo agredieron verbalmente y, luego, uno de ellos le asestó la puñalada.

La Fiscalía interviniente, en colaboración con la DDI, trabaja en la recolección de información y pruebas para dar con el autor del crimen. (La Brújula 24). (10-08-25).

Etiquetas
La Dorrego Send an email
0 Lectura de 1 minuto
Mostrar Más

La Dorrego

Artículos Relacionados

Dos personas fueron detenidas tras intento de robo en un campo de Frapal

Un hombre murió en nuestra ciudad tras el choque entre una moto y un auto

Un hombre fue detenido por un robo en una vivienda de Monte Hermoso

Fuerte choque en el peligroso cruce de las rutas 3 nueva y vieja

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

© Copyright 2025, Todos los derechos reservados  |  creado por BAHIAHOST Web Hosting Argentina
Web: LA DORREGO AM 1470 Dirección: Maciel 282, Coronel Dorrego Teléfonos / Fax: (02921) 406576 / 409123 Correo electrónico: ladorrego@yahoo.com.ar twitter:@radioladorrego
Volver al botón superior