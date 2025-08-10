Ya tiene fecha la nueva exposición de autos clásicos en nuestra ciudad

En su última sesión, el Concejo Deliberante aprobó la solicitud presentada por los vecinos Paulo Hubert y Mariano Saja para llevar a cabo una nueva exposición de automóviles antiguos en el vivero parque municipal. El evento está programado para el 23 de noviembre y se desarrollará entre las 10 y las 18, en el área adyacente a la pista hípica, justo en la entrada del parque.

El Concejo consideró que la propuesta busca atraer no solo a los entusiastas locales, sino también a visitantes de distritos cercanos, convirtiendo la exposición en un atractivo relevante para la comunidad de Coronel Dorrego. Esta iniciativa está coordinada con exposiciones similares en la región, lo que promete una variada exhibición de vehículos.

El cuerpo, ejerciendo sus facultades, otorgó la autorización con ciertas condiciones. Entre ellas, los organizadores deberán asegurar la seguridad y el control del comportamiento de los participantes y del público asistente, así como responder por cualquier daño material o personal que pudiera surgir durante el evento. Además, tendrán la responsabilidad de mantener la higiene y el orden en el lugar asignado, así como cuidar los espacios verdes del entorno.

Se especificó que el permiso otorgado es intransferible, precario y podría ser revocado si se altera el orden público o si no se cumplen las normativas establecidas. En caso de incumplimiento, las sanciones correspondientes estarán sujetas a las ordenanzas vigentes.

Asimismo, se recordó a los organizadores que, si corresponde, deberán abonar las contribuciones exigidas a la Sociedad Argentina de Autores y Compositores (S.A.D.A.I.C.). (10-08-25).