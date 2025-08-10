Deportes

Independiente ganó el clásico

La Dorrego Send an email
0 Lectura de 1 minuto
AGUSTÍN BIRAGNET CELEBRA EL PRIMER GOL ROJO. FOTO BOLA 8.

Se jugó la 18va. fecha del Torneo Oficial de Fútbol Roberto Tato Rohat.

Estos fueron los resultados:

Villa Rosa 2 (Facundo García, Nicolás Palacio)
Ventana 0

Suteryh
SUPA
*Jugarán a las 20,30.

Independiente 3 (Agustín Biragnet, Joaquín Maiques, Tomás Matti)
Ferroviario 2 (Benjamín Fernández, de penal; Julián Masciale)

Progreso 2 (Joel Gómez, Marcelino Fuertes)
San Martín 4 (Daniel Peñaloza Cárdenas, Emanuel Torres -2-, Benjamín Caballín)

Porteño 3 (Nicolás Restivo -2-, Tomas Ayestarán
Monte 4 (Ayrton Matélica, Nicolás Lozano, Franco Ortíz, Matías Martin)

POSICIONES: Monte, 43 puntos; Independiente, 37; Ferroviario y Porteño, 32; SUPA, 31; Villa Rosa, 23; San Martín, 20; Suteryh, 13; Progreso, 10; Ventana, 9.

PRÓXIMA FECHA (19na.): Monte vs. Villa Rosa, San Martín vs. Porteño, Ferroviario vs. Progreso, SUPA vs. Independiente y Ventana vs. Suteryh. (10-08-25).

Etiquetas
La Dorrego Send an email
0 Lectura de 1 minuto
Mostrar Más

La Dorrego

Artículos Relacionados

Independiente recibirá a Ferroviario en un prometedor derby

Historias Dorregueras: el primer torneo aurinegro

Será un domingo de ajedrez regional en Aparicio

Monte Hermoso: Suteryh festejó el 33° aniversario de su nacimiento

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

© Copyright 2025, Todos los derechos reservados  |  creado por BAHIAHOST Web Hosting Argentina
Web: LA DORREGO AM 1470 Dirección: Maciel 282, Coronel Dorrego Teléfonos / Fax: (02921) 406576 / 409123 Correo electrónico: ladorrego@yahoo.com.ar twitter:@radioladorrego
Volver al botón superior