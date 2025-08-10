Independiente ganó el clásico
Se jugó la 18va. fecha del Torneo Oficial de Fútbol Roberto Tato Rohat.
Estos fueron los resultados:
Villa Rosa 2 (Facundo García, Nicolás Palacio)
Ventana 0
Suteryh
SUPA
*Jugarán a las 20,30.
Independiente 3 (Agustín Biragnet, Joaquín Maiques, Tomás Matti)
Ferroviario 2 (Benjamín Fernández, de penal; Julián Masciale)
Progreso 2 (Joel Gómez, Marcelino Fuertes)
San Martín 4 (Daniel Peñaloza Cárdenas, Emanuel Torres -2-, Benjamín Caballín)
Porteño 3 (Nicolás Restivo -2-, Tomas Ayestarán
Monte 4 (Ayrton Matélica, Nicolás Lozano, Franco Ortíz, Matías Martin)
POSICIONES: Monte, 43 puntos; Independiente, 37; Ferroviario y Porteño, 32; SUPA, 31; Villa Rosa, 23; San Martín, 20; Suteryh, 13; Progreso, 10; Ventana, 9.
PRÓXIMA FECHA (19na.): Monte vs. Villa Rosa, San Martín vs. Porteño, Ferroviario vs. Progreso, SUPA vs. Independiente y Ventana vs. Suteryh. (10-08-25).