Esto pasaba hace 5 años: Segurola daba un indicio sobre su futuro político

Así lo informó LA DORREGO el 2 de abril de 2015:

Durante la apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante, el presidente del bloque de Juntos por Dorrego, Hugo Segurola, hizo algunas manifestaciones que llamaron la atención porque no pocos interpretaron estaba descartando su candidatura a intendente.

“Este es un año electoral, con lo que ello implica, y quizás algunos candidatos surjan de este cuerpo deliberativo; seguramente otros tendremos la responsabilidad de seguir representando a los ciudadanos desde este lugar, que siempre ha estado abierto a todas las veces, incluyendo a los que no están representadas”, señaló el edil.

La frase de Segurola abre un interrogante en cuanto a su postulación, que se daba por descontada. Sin embargo, cuando se realizó en Dorrego la conmemoración del primer aniversario de la Liga Vecinalista de la Sexta, el periodista fue consultado -en conferencia de prensa- si iba a ser candidato a intendente y respondió que la decisión debía tomarla la comisión directiva de su partido.

Más allá de está orgánica posición, desde la agrupación vecinalista no descartan que se produzca “alguna sorpresa” en relación con el armado de la lista de candidatos del espacio.

“Desde lo personal no he tomado ninguna decisión sobre una eventual precandidatura a Intendente, además soy respetuoso de las aspiraciones de otros compañeros y de lo que resuelva el partido. No es cuestión de apuros, hay tiempo todavía”, aclaró Segurola.