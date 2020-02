Empieza la paritaria docente bonaerense: ¿qué pasará con la cláusula gatillo?

La presidenta de la Federación de Educadores bonaerenses, Mirta Petrocini, dijo este lunes en CNN Radio que en la paritaria docente de la provincia de Buenos Aires buscarán un aumento salarial consolidado y una cláusula gatillo u otro mecanismo que les permita empatarle a la inflación.

“Nunca vamos por el conflicto. Vamos por resolver cuestiones de nuestros derechos y la defensa de la escuela pública”, sostuvo la gremialista.

Petrocini afirmó que irán en busca de “un aumento de salario consolidado que llegue a los jubilados y no distorsione la escala salarial” y precisó que por otro lado los docentes intentarán imponer una cláusula gatillo “u otro mecanismo” que les permita, “aunque desfasado, llegar en algún momento a empardarle a la inflación”.

La sindicalista dijo que este será simplemente “el comienzo” que prevé tener “un debate, un diálogo y una discusión” profunda con negociaciones “extensas y complejas”.

“Comenzaremos en este ambiente de debate e intercambio” y se espera que “sea realmente en ese sentido y que no sea de imposiciones y monólogos. Vamos a plantear las necesidades de los docentes y en términos de la escuela y la educación pública”.

Y acotó: “La decisión de aceptar o no la propuesta la tienen los docentes, las bases. Cuando se llega a un punto de la negociación se pone en consideración de los docentes, que son en definitiva los que evalúan y deciden. No somos los dirigentes los que decidimos el inicio (de las clases) o los paros“.

Petrocini agregó además que “estamos reclamando un incremento salarial” y precisó que actualmente un maestro de grado tiene un básico de 11.820 pesos que, tras las distintas sumas y con una máxima antigüedad, llega a un sueldo de bolsillo de 35.000 pesos.

“La canasta básica total es de 39.000 pesos”, afirmó.

La dirigente explicó que la paritaria nacional del sector debe definirse “lo antes posible” porque allí “se define el Fonid (Fondo Nacional de Incentivo Docente) que se determina en la negociación salarial”.

“La definición de la negociación nacional debe ser inmediata. Lo más pronto posible porque hay dos definiciones: el Fonir, que está en 1.210 pesos” y el piso que se marca para cada provincia.

Finalmente, se refirió al retraso de un pago por parte del gobierno bonaerense de un plus salarial. “Los salarios son intangibles, no se tocan. El gobierno debe priorizar la deuda interna. El sueldo de los docentes y de los trabajadores en general no se tocan”, advirtió. (Fuente CNN Radio).