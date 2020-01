Mario Llambías a LA DORREGO: “El campo sólo necesita que no le pongan la pata encima”

Mario Llambías, en dialogo con LA DORREGO, analizó la convocatoria de CARBAP llevada a cabo hace pocos días en Pergamino destacando que a la gente la notó preocupada, pero tranquila y unida ante el aumento de la presión impositiva en los tres niveles (nacional, provincial y municipal) y subrayó la claridad de conceptos de los oradores que con números sobre la mesa explicaron que las autoridades deben comprender que de concretarse esos incrementos serán muchos los inconvenientes que acarrearan porque cuando el negocio no da, se achica la producción y el estado recauda menos. Puso como ejemplo que cuando se sacaron las retenciones aumentó la producción.

El Ex Presidente de CARBAP y CRA resaltó que las autoridades gremiales deben esclarecer a la ciudadanía cual es la real situación del sector que no está ganado mucho dinero, que los costos no dan para implementar toda la tecnología que se debe usar para producir más y mejor y que sólo necesita que “no le pongan la pata encima” . Manifestó que no es cierto que durante el gobierno de Macri al campo le fuera tan bien por muchas cosas que se hicieron muy mal y que no pide auxilio para sí, pide comprensión para ser una de las bases para el desarrollo nacional junto con la industria, el comercio, los profesionales y los asalariados para, entre todos, “tirar del carro parejo” y hacer un país mejor.

Fue motivo de la charla en Ni Más Ni Menos algunos de los aspectos destacados de lo ocurrido en el 2008 con la 125 y también sobre las largas charlas que como integrante de la Comisión de Enlace mantuvo en su oportunidad con el actual Presidente Alberto Fernández del que dijo deberá sortear la venganza y el resentimiento que algunos hombres y mujeres que están cerca de él priorizan como forma de gobierno y eso no ayuda a que el país crezca en forma pareja. En el pasaje final de la entrevista se refirió al Código Civil que fue muy drástico en cuando a la división de los campos de los otrora terratenientes y que muchas de esas tierras han sido adquiridas por inversores que provienen de otros sectores. Pidió finalmente que la “oligarquía política”, al menos en forma simbólic,a haga un esfuerzo y ceda parte de sus honorarios en beneficio de aquellos que menos tienen.

La entrevista completa, en la parte superior de este post. (César Mc Coubrey).