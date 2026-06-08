(Entrevista en LA DORREGO) La Cooperativa Eléctrica de El Perdido avanza con tareas de poda para proteger la línea troncal

El presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa Eléctrica de El Perdido, Carlos Peciña, habló con LA DORREGO sobre los cortes programados de energía que se realizaron en la localidad como consecuencia de una importante tarea de poda en el acceso principal al pueblo.

Recordó que la intervención ya había sido anunciada y explicó que responde a una necesidad vinculada con la seguridad y el mantenimiento de la línea troncal que abastece a la localidad.

“Se empezó a llevar a cabo la poda en el acceso principal del pueblo, el cual agradecemos que el usuario ha sabido entender. No te digo tampoco que no haya un malestar porque sabemos que el corte de energía, aunque sea programado y uno avisa, todos dependemos de eso”, expresó.

“Sabemos que El Perdido no contaba con el acceso principal y el asfalto. El acceso se hizo en el año 80 y automáticamente se hizo esa hermosa plantación que nos identifica, pero en 40 años nunca se había hecho la poda que estamos llevando adelante”, aclaró.

Según explicó, los pinos avanzaron sobre la línea principal de distribución eléctrica: “Los pinos en treinta y pico de años se fueron mucho hacia la línea principal, que es la que realmente alimenta”.

“Aprovecho a agradecer a la familia Hollender porque tenemos que hacer una poda dentro de un campo privado”, señaló.

Respecto de los cortes de energía, aclaró: “Hemos decidido que sean los fines de semana porque sabemos que hay más actividad en la semana por las escuelas y por todo. Se han llevado adelante durante sábado y domingo cortes de cinco horas bastante prolongados”.

También remarcó la complejidad operativa que implica cada interrupción programada del servicio.

“La responsabilidad implica tener que cortar la luz. Tenemos también un electrodependiente al que hay que proveerle energía eléctrica y avisar a la sala”, manifestó.

Luego, sostuvo que la poda busca evitar problemas mayores en el futuro.

“Ya había ramas que estaban casi adentro de la línea y también hay que poner en resguardo la línea porque si se cae alguna rama y llega a romper la línea troncal no estaríamos cinco horas sin servicio, estaríamos mucho más”, advirtió.

Además, señaló que los cortes extensos también afectan el funcionamiento de las comunicaciones: “Tenemos una autonomía de la antena de Movistar de tres horas y media más o menos. En un corte de cinco horas también la gente pierde la posibilidad de llamar”.

Peciña recordó que las interrupciones programadas deben ser informadas y justificadas ante los organismos de control de la provincia.

“Nosotros tenemos que rendir por qué hubo estos cortes programados. Después tenemos que responder arriba y fundamentar por qué se hizo”, explicó.

Por otra parte, se refirió a los cortes que tienen origen fuera de la jurisdicción de la cooperativa local y que afectan simultáneamente a varias localidades de la región.

“Las problemáticas que teníamos involucraban a Marisol, Oriente, El Perdido, Indio Rico, Aparicio y nosotros”, señaló.

En ese sentido, destacó el acompañamiento de Osvaldo Barcelona, integrante del directorio del Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA), para avanzar en un acercamiento con la empresa proveedora.

“Gracias a él hemos estado bastante en contacto y, si Dios quiere, ahora en junio vamos a poder generar un cambio en la gerencia de EDES”, afirmó.

“Vamos a poder generar una reunión entre la empresa proveedora y todas las cooperativas”, adelantó.

Asimismo, explicó que buscan propiciar acciones para reducir los tiempos de respuesta ante contingencias.

“Vamos a coordinar trabajos y ponernos a disposición para que, si hay un corte que a veces lleva seis o siete horas, nosotros, colaborando con una grúa o con lo que sea, podamos acortar los tiempos”, expresó.

Finalmente, el dirigente se refirió a la relación con los usuarios y al impacto que generan los reclamos en redes sociales: “Nosotros queremos prestar el servicio de luz lo mejor posible y lo dije el otro día: nadie se beneficia cuando no hay luz”.

Por último, mencionó: “La cooperativa tiene las puertas abiertas, es el lugar donde hay que hacer los reclamos y tenemos los libros de quejas disponibles”.

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08-06-26