Rendición de cuentas / Del Valle bajó a su banca por primera vez desde que preside el Concejo y cuestionó la estructura financiera del municipio

Durante el tratamiento de la rendición de cuentas correspondiente al ejercicio 2025, el presidente del Concejo Deliberante, Tomás del Valle, intervino en el debate para fundamentar la postura de su bloque, La Libertad Avanza, que rechazó la aprobación del expediente.

Fue la primera vez desde que preside el cuerpo (asumió el cargo en diciembre de 2023) que bajó a su banca.

Al iniciar su exposición, Del Valle remarcó la responsabilidad del cuerpo deliberativo en el análisis de los números municipales. “Cae sobre este cuerpo la responsabilidad deliberativa y legal de analizar los números del municipio en esta rendición de cuentas”, afirmó.

Explicó que el trabajo de revisión comenzó tras el ingreso de la documentación al Concejo Deliberante y que el análisis se realizó a través del sistema RAFAM y de la documentación física disponible en Contaduría.

“También es necesario destacar que la rendición de cuentas, además de ser una obligación, es una facultad que tenemos los concejales para ejercer también el contralor de todos los gastos e ingresos que se han ejecutado y percibido respectivamente dentro del Departamento Ejecutivo a lo largo del año 2025”, sostuvo.

Del Valle centró parte de su exposición en la composición de los recursos municipales. Señaló que el presupuesto aprobado en diciembre de 2024 ascendió a 21.139 millones de pesos, de los cuales el 73,4% correspondía a fondos de origen provincial y el 26,6% a recursos municipales.

“Tenemos muy poca autonomía financiera”, expresó. Además, agregó: “El financiamiento de nuestro municipio depende casi de un 74% de que la Provincia nos envíe dinero, nos envíe los fondos para poder funcionar correctamente”.

También se refirió a la ejecución presupuestaria y señaló que el municipio terminó utilizando 25.261 millones de pesos durante 2025, cifra que representó un incremento del 20% respecto del presupuesto inicial.

En ese marco, indicó que la mayor parte de los recursos se destinó al funcionamiento corriente del municipio. Según detalló, el 86,3% del gasto total correspondió a gastos corrientes y cerca del 60% del presupuesto se utilizó para salarios y remuneraciones.

“En términos generales, el municipio hoy gasta el 89% de sus ingresos para costear el funcionamiento corriente, mientras que el 8,7% va destinado a las inversiones o a los gastos de capital”, afirmó.

Para Del Valle, esa distribución limita la capacidad de inversión: “Hay muy poco margen para invertir en gasto de capital”.

En otro tramo, enumeró distintas partidas presupuestarias que, según indicó, registraron niveles de ejecución inferiores a los montos originalmente previstos. Mencionó partidas destinadas a cubiertas, compra de vehículos, mantenimiento de plazas, mantenimiento de edificios e infraestructura.

“Todo esto se repite en muchas otras partidas donde termina habiendo un sobrante de dinero por motivo de que estos montos han sido sobredimensionados”, manifestó.

A partir de esos datos, planteó interrogantes sobre el destino final de los recursos no utilizados en determinadas partidas: “La duda que surge de todo esto es en qué se terminó usando ese sobrante dinero. No vimos en esta rendición de cuentas que los sobrantes de dinero en cada partida programática se haya utilizado para inversión”.

Otro de los puntos abordados fue la ejecución del Fondo Educativo. Del Valle indicó que de un total de 717,5 millones de pesos se utilizaron 666 millones, con un remanente de 51 millones.

“¿Realmente las escuelas de nuestro distrito son capaces de dejar 51 millones de pesos sin utilizar en este fondo?”, preguntó.

En la parte final de su intervención, sostuvo que el análisis realizado por su bloque no se limitó a la legalidad formal de los gastos.

“Nuestro análisis no solamente se limita a observar si un gasto cumple formalmente con la legalidad administrativa sino también a evaluar cuáles fueron las prioridades de esta gestión y cómo se utilizaron esos recursos públicos”, afirmó.

Asimismo, consideró que durante la ejecución presupuestaria se vieron afectados principios de “razonabilidad, eficiencia, previsibilidad presupuestaria y finalidad del gasto público”.

“Vemos que año tras año la situación sigue siendo la misma y que los reclamos en este Concejo Deliberante siguen siendo los mismos”, señaló.

Finalmente, Del Valle ratificó el rechazo de La Libertad Avanza a la rendición de cuentas y aclaró que la coincidencia de voto con el bloque de Fuerza Patria no respondió a un acuerdo político.

“Nosotros presentamos un proyecto de decreto rechazando la rendición de cuentas. No hay nada extraño, simplemente la democracia y el poder deliberativo”, completó. (08-06-26).