Un repaso random por nuestro archivo / 29 de octubre de 2007 / Zorzano, tras ser electo intendente: “Ahora estoy a la cabeza de un fuerte compromiso por Dorrego”

Así lo informó textualmente LA DORREGO:

El intendente electo de Coronel Dorrego, Fabián Zorzano, afirmó esta mañana por LA DORREGO que “fueron 826 los votos de diferencia entre la UCR y el Frente para la Victoria”.

“La gente de Dorrego mantiene el respaldo hacia el radicalismo. Incluso se amplió en estas elecciones. En relación a las mesas en que perdimos, ya habíamos sido derrotados ahí en otras ocasiones”, evaluó.

Sobre Oriente, Zorzano dijo que “no es el patio de atrás de Dorrego. Les vamos a dar el respaldo que se merecen los habitantes de esa localidad. Allí se apuntalará el turismo como herramienta de crecimiento”.

El jefe comunal electo aseguró que “mantendrá un diálogo fluido con la Provincia y la Nación. No se trata de patear puertas con prepotencia”.

Zorzano mencionó que “la transición con el actual intendente será tranquila, como debe ser siempre”.

Sobre el futuro gabinete, Zorzano no quiso dar mayores precisiones. “Ya hemos charlado con muchas personas, pero no quiero adelantar nombres”, aclaró.

“Con la oposición vamos a tener una gestión de puertas abiertas, aunque haya heridas del pasado”, dijo.

“Ahora estoy a la cabeza de un fuerte compromiso por Dorrego y prometo que no voy a defraudar”, añadió Zorzano. (08-06-26).