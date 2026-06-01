Una rueda se desprendió de un camión: el video

Una situación de riesgo vial se registró alrededor de las 10.22 de este lunes sobre la Ruta Nacional 22, a la altura de Argerich, cuando una rueda se desprendió de un camión en circulación, cruzó de carril y estuvo a punto de impactar contra una camioneta que transitaba en sentido contrario.

Según registros del sistema de monitoreo del CEMOVI de Villarino, el vehículo de carga se desplazaba en dirección Bahía Blanca–Médanos cuando sufrió el desprendimiento de una rueda del lateral derecho.

Las imágenes captadas muestran que, tras soltarse, el neumático atravesó la calzada e ingresó al carril opuesto, pasando muy cerca de una camioneta Dodge Ram que circulaba por el lugar.

A pesar de la peligrosidad de la situación, el episodio no derivó en una colisión ni provocó personas heridas. Sin embargo, el hecho generó preocupación por las consecuencias que podría haber tenido en caso de producirse el impacto.

Luego del incidente, el camión quedó detenido sobre la banquina mientras su conductor intentaba solucionar el desperfecto mecánico. Desde el lugar recomendaron a los automovilistas circular con precaución y mantenerse atentos a las condiciones del tránsito en ese sector de la ruta. (Fuente, foto y video La Brújula 24). (01-06-26).