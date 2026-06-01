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Difunden la búsqueda de un joven de Coronel Dorrego desaparecido en Monte Grande

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Difundieron la búsqueda de Luciano Nicolás Mendoza, de 14 años y oriundo de Coronel Dorrego.

Según la publicación, el adolescente fue visto por última vez el sábado 30 de mayo en las inmediaciones de la calle Chimondegui al 600, en la localidad de Monte Grande.

Al momento de su desaparición vestía un buzo con capucha color blanco, pantalón negro y zapatillas negras.

Ante cualquier información sobre su paradero, solicitan comunicarse al 102 o al 911. (01-06-26).

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