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Apareció el menor Luciano Nicolás: está en buen estado de salud

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Luciano Ripoll, director municipal de Desarrollo Humano

El director de Desarrollo Humano, Luciano Ripoll, en conjunto con el Servicio Local y Zonal de Promoción y Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, informa que el menor Luciano Nicolás Mendoza ha sido localizado y se encuentra en buen estado de salud.

“Agradecemos a la comunidad, instituciones y medios de comunicación por la colaboración brindada y la difusión de la información”, destacó el funcionario. (01-06-26).

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