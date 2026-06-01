Apareció el menor Luciano Nicolás: está en buen estado de salud

El director de Desarrollo Humano, Luciano Ripoll, en conjunto con el Servicio Local y Zonal de Promoción y Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, informa que el menor Luciano Nicolás Mendoza ha sido localizado y se encuentra en buen estado de salud.

“Agradecemos a la comunidad, instituciones y medios de comunicación por la colaboración brindada y la difusión de la información”, destacó el funcionario. (01-06-26).