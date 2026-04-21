El Concejo no hizo lugar al pedido de vecinos para cambiar el sentido de circulación en un tramo de calle El Indio

El Concejo Deliberante rechazó una solicitud de vecinos para cambiar el sentido de circulación en calle El Indio, entre Martín Fierro y Gregorio Juárez.

En concreto, los vecinos habían pedido establecer un único sentido de circulación en un sector que actualmente presenta doble mano.

Se aclaró que en el análisis de la solicitud, el Concejo dio participación al director de Inspección y Seguridad (Andrés Chana), quien “coincide en la inconveniencia de acceder al pedido, debido a que se trata de una arteria altamente transitada por su proximidad al centro de salud más importante de la ciudad, lo que exige asegurar su fácil acceso”.

Por otra parte, los vecinos mencionaron los vehículos estacionados en el sector, al sostener que ese hecho imposibilita un tránsito fluido. Al respecto, se consideró la necesidad de intensificar los controles sobre las prohibiciones de estacionamiento. (21-04-26).