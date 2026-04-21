Juan Colantonio asistió a la reunión del Consejo Regional para el Desarrollo del Sudoeste

El director municipal de Producción, Juan Ignacio Colantonio, participó días pasados de la reunión del Consejo Regional para el Desarrollo del Sudoeste Bonaerense.

Fue el encuentro número 159, en el que fueron presentados los estados de los programas relacionadas con la distintas líneas productivas: Ruta del Olivo, financiamiento para implantación de pasturas, agregado de valor y Ruta Agroeducativa.

Vía Zoom, participó el ministro de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez.

Colantonio explicó que en el transcurso del encuentro se decidió incorporar a este Consejo a la Unión Industrial de Bahía Blanca. Luego, manifestó que la reunión fue muy productivo y aportó diferentes alternativas que benefician a los actores de los programas citados. (21-04-26).