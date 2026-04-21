Volcó un camión cerca de Pringles y cortaron la Ruta 51

Un fuerte siniestro vial se registró en las últimas horas sobre la Ruta Provincial 51, a unos 12 kilómetros de Coronel Pringles en dirección a Olavarría, donde un camión volcó y quedó atravesado sobre la cinta asfáltica, interrumpiendo por completo el tránsito.

Por causas que aún se intentan establecer, el vehículo perdió estabilidad y terminó volcando su acoplado y parte de su estructura, lo que provocó que la carga quedara desparramada sobre el pavimento, imposibilitando la circulación en ambos sentidos.

A pesar de la magnitud del hecho, el conductor del rodado resultó ileso, según las primeras informaciones que se conocieron en el lugar.

Tal como señala El Orden, trabajan en el sector Bomberos Voluntarios y efectivos de la Policía Comunal, quienes llevan adelante tareas para remover el camión y liberar la traza.

Desde las autoridades se solicitó a los conductores evitar la zona y utilizar caminos alternativos, ya que la ruta permanecerá completamente cortada hasta tanto finalicen las tareas de despeje y limpieza. (La Brújula 24 y El Orden). (21-04-26).