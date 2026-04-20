Siete demorados por caza furtiva en el cuartel IV de nuestro distrito y un aprehendido por resistencia a la autoridad

Durante el fin de semana, a raíz de llamados telefónicos de productores, personal del Comando de Prevención Rural de Coronel Dorrego intervino en establecimientos rurales ubicados en el cuartel IV de este partido y procedió a demorar a siete personas que realizaban caza furtiva con perros galgos.

Se trata de ciudadanos mayores de edad, oriundos de las localidades de Mar del Plata, Mar Chiquita y Miramar.

Se labraron infracciones al Código Rural con intervención del Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires.

Por otra parte, en el marco de los controles preventivos diarios que se realizan en caminos rurales y rutas que conectan los establecimientos agropecuarios, efectivos del CPR intentaron identificar un vehículo marca Ford en la Ruta Nacional N° 3.

El conductor, al constatar la presencia policial, se dio a la fuga a alta velocidad e ingresó a la planta urbana de esta localidad.

La persecución finalizó en el patio de una vivienda, donde un masculino mayor de edad, oriundo de esta ciudad, fue aprehendido.

En el interior del vehículo se secuestró un envoltorio que contenía flores de marihuana.

El sujeto fue aprehendido por desobediencia, resistencia a la autoridad e infracción a la Ley N° 23.737, con intervención de la Justicia. (20-04-26).