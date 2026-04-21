Un repaso random por nuestro archivo / 20 de octubre de 2011: la Peña Nativista recibía un importante reconocimiento

Así lo informó textualmente LA DORREGO:

Mientras se prepara para organizar la 52º Fiesta Provincial de las Llanuras, que se realizará entre el 27 de octubre y el 6 de noviembre, la Peña Nativista de nuestra ciudad recibió un importante premio a su trayectoria. Se trata del Cóndor de Fuego 2011, distinción a la acción cultural, implementada por la Asociación Estampas y Memorias de La Plata.

La entrega fue la número 24 y se concretó en el Teatro Municipal Coliseo Podestá de la capital provincial, con la presencia de integrantes de la prestigiosa entidad dorreguense.

“En este momento tan significativo para la Peña, vaya nuestro reconocimiento a tantos hombres y mujeres que, de algún modo, forjaron estos 56 años de historia y lo compartimos con todo el pueblo de Coronel Dorrego”, dijo el ingeniero Raúl Horacio Martínez, titular de la institución.

Cabe mencionar que la Asociación Estampas y Memorias y la distinción a la acción cultural, “Cóndor de Fuego”, son una creación del artista plástico platense Carlos Eduardo Scoffield, quien nació el 3 de noviembre de 1958 al abrigo de las historias contadas por su abuelo materno, José María Bolo, hombre de circo, del teatro y de la pintura, también actor y bailarín de la compañía Podestá-Scotti.

Cabe destacar que el premio “Cóndor de Fuego” ha sido declarado de interés cultural en reiteradas oportunidades por el municipio de La Plata, el Consejo Deliberante de la misma ciudad, las Cámaras de Senadores y Diputados de la Provincia de Buenos Aires y otros reconocimientos en nueve provincias del resto de país.

Además, el artista plástico nunca ha reproducido una estatuilla igual a otra. Cerca de mil estatuillas, símbolo de libertad e identidad latinoamericana, han sido otorgadas a personalidades del quehacer cultural y social, como Federico Luppi, China Zorrilla, Pepe Soriano, Roberto Rimoldi Fraga, Jaime Torres, Domingo Cura, Luis Landriscina, Antonio Tarragó Ros, Argentino Luna, Daniel Altamirano, Los Carabajal, y el Padre Cajade. (21-04-26)-